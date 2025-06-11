Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürüp, oğlunu da ağır yaraladı
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Ramazan A.
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde Ramazan A. (27), tartıştığı kuzeni Şeyhmus Sevim’i (57) tabancayla vurarak öldürdü, kuzeninin oğlu Rüstem Sevim’i (19) de ağır yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan A., bilinmeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Şeyhmus ile oğlu Rüstem Sevim’e tabancayla vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Sevim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sevim’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Rüstem Sevim ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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