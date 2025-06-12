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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı (2)

        GÖZALTISAYISI 4'E YÜKSELDİ, 1'İ TUTUKLANDIDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği ve 2 şüphelinin tutuklandığı yangında, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:31
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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı (2)
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        GÖZALTISAYISI 4’E YÜKSELDİ, 1’İ TUTUKLANDI

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği ve 2 şüphelinin tutuklandığı yangında, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan diğer şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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