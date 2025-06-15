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        Çocukların bulunduğu otomobilin takla attığı kaza kamerada: 1 ölü, 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada Yusuf Akgül (15) hayatını kaybederken, araçta bulunan ve yaşları 17'den küçük olan 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:15
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        Çocukların bulunduğu otomobilin takla attığı kaza kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada Yusuf Akgül (15) hayatını kaybederken, araçta bulunan ve yaşları 17’den küçük olan 4 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tepe Mahallesinde Tepe-İsapınar yolu Ofis mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobilde bulunan 5 kişi araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yusuf Akgül’ün hayatını kaybettiği, M.Ç. (15), M.C. (16), Y.Y. (14) ve M.Ş.A.’nın (14) ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne ve Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi. Yusuf Akgül’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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