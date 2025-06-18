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        Zihinsel engelli Özcan'dan 2,5 aydır haber yok

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde 3 Nisan'da evinden çıkan hafif zihinsel engelli Özcan Aydemir'den (28) 2,5 aydır haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:15
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        Zihinsel engelli Özcan'dan 2,5 aydır haber yok
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde 3 Nisan'da evinden çıkan hafif zihinsel engelli Özcan Aydemir'den (28) 2,5 aydır haber alınamıyor.

        Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde elektrik akımına kapıldıktan sonra hafif zihinsel engelli kalan Özcan Aydemir, Ramazan Bayramı'ndan sonra, 3 Nisan'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten ağabeyi Mehmet Cezmi Aydemir (56), "Kardeşim Özcan, Ramazan Bayramı'nda evdeydi. Biz bir ev yapmıştık. Daha sonra ben İzmir'de çalıştığım için oraya gittim. Bana kardeşimin kaybolduğu haberi geldi. Dönüp annemle birlikte kayıp başvurusunda bulunduk. Diğer kardeşimin 2 yaşındaki çocuğu bir aracın altında kalarak vefat etmişti. Özcan da en son burada taziyeye gelenlere çay dağıtımı yapıyordu. Daha önceleri de çobanlık yapmak için giderdi, sonra geri dönerdi. Bu kez dönmedi. Biz de karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Ondan sonra ses yok" dedi.

        'BATMAN TARAFINA GİTTİĞİNİ BİLİYORUZ''

        Kardeşinin bir an önce bulunmasını isteyen Aydemir, "Daha önce evimiz yeni olduğu için elektrik sobası kullanıyorduk. Kardeşim Özcan da yatağının yanına sobayı getirmişti. Bu sırada elektrik akımına kapıldı. Babam durumu fark edince fişi prizden çıkardı. O sırada kardeşimin el ve ayak parmaklarının tümü yandı. Olay nedeniyle hafızası da tam yerinde değil, o yüzden hafif zihinsel engellidir. Batman tarafına gittiğini biliyoruz ama hangi köye veya ilçeye gittiğini bilmiyoruz. Bir süre aradıktan sonra kayıp başvurusunda bulunduk, bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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