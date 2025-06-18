Yangında anne ve 3 çocuğunun öldüğü bina, onaylı projeye ve yangın yönetmeliğine uygun yapılmamış

DİYARBAKIR'da 5 Haziran'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi ve itfaiye raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunda, binanın onaylı projeye ve yangın yönetmeliğine uygun yapılmadığı belirtildi.

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'taki sitedeki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, 6 Haziran'da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim elemanı, çıkarıldıkları mahkemede 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrolle 6 şüpheli serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ VE İTFAİYE RAPORU DOSYADA