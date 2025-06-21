İsimleri karıştırılan okulların önünde önlem alan polis, 13 adayı sınava yetiştirdi
DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumunda birbirlerine 2 kilometre mesafede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, 13 öğrenciyi sınava yetiştirdi.
DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumunda birbirlerine 2 kilometre mesafede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, 13 öğrenciyi sınava yetiştirdi.
Kentte 127 okulda öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumuna girdi. Sınav için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde ve otobüs duraklarında görev aldı. Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede bulunan Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen 13 aday, motosiklete bindirilerek sınava girecekleri okula götürüldü.
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