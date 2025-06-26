Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:55 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), boğuldu.

        Olay, sabah saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Kayayolu Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat, boğuldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Polat’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame!
        Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi...
        Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi...
        Diyarbakır'da sulama havuzuna giren kişi boğuldu
        Diyarbakır'da sulama havuzuna giren kişi boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
        Soğuması için bıraktığı karpuzu alırken düştüğü barajda boğuldu
        Soğuması için bıraktığı karpuzu alırken düştüğü barajda boğuldu
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Makul cevap gelmezse grev kararı alacağız
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Makul cevap gelmezse grev kararı alacağız
        Diyarbakır'da 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı ya...
        Diyarbakır'da 5.⁠ ⁠Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı ya...