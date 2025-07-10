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        Diyarbakır merkezli 15 ilde gümrük kaçağı lüks araç operasyonunda 15 tutuklama

        DİYARBAKIR merkezli 15 ilde polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı lüks araçları bazı noter katiplerinin de iş birliğiyle KDV ve ÖTV'si ödenmiş gibi gösterip tescil ettiren 31 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:34
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        Diyarbakır merkezli 15 ilde gümrük kaçağı lüks araç operasyonunda 15 tutuklama
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        DİYARBAKIR merkezli 15 ilde polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı lüks araçları bazı noter katiplerinin de iş birliğiyle KDV ve ÖTV’si ödenmiş gibi gösterip tescil ettiren 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken 10 araca el konuldu.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yurt dışından yabancı uyruklu kişiler aracılığıyla Türkiye’ye turistik ya da kaçak yollarla yabancı plakalı lüks cip ve otomobillerin getirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, bazı noter katiplerinin de dahil olduğu bir organizasyonla, bu araçları sahte evraklarla Türkiye’de KDV ve ÖTV’si ödenmiş gibi göstererek tescil ettirdikleri belirlendi. Diyarbakır merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 cip ve otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 31 şüpheliden aralarında bazı noter katiplerinin de bulunduğu 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13’ü adli kontrolle olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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