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        Evlat nöbetindeki anne: Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması demek

        DİYARBAKIR'da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla umutlarının arttığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:34
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        Evlat nöbetindeki anne: Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması demek
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        DİYARBAKIR’da eski HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla umutlarının arttığını söyledi. Nöbetteki annelerden Mevlüde Üçdağ, “Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması demektir. Burada çocuklarımızı dört gözle bekliyoruz. Bu cansız fotoğraflara değil, çocuklarımıza sarılmak istiyoruz” dedi.

        Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 384 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 139 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 62 aile çocuğuna kavuştu. Aileler, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında Irak’ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütü PKK üyesinin bugün silahlarını yakıp imha etmesinin umutlarının arttırdığını söyledi.

        ‘CANSIZ FOTOĞRAFLARA DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZA SARILMAK İSTİYORUZ’

        1 Haziran 2015’te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetine katılan Mevlüde Üçdağ, “Umudumuz var. Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması demektir. Burada çocuklarımızı dört gözle bekliyoruz. Bu cansız fotoğraflara değil, çocuklarımıza sarılmak istiyoruz. Çünkü biz burada 6 yıldır mücadele verdik. Zafer annelerin olacak ve biz de çocuklarımızı öpüp sarılacağız. Oradan gelen çocuklar hepimiz için umut oluyor” dedi.

        ‘UMUDUMUZ VAR, İNŞALLAH EVLATLARIMIZA KAVUŞURUZ’

        2011 yılında 22 yaşındayken dağa götürülen oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Sariye Tokay ise, “6 yıldır biz burada eylem yapıyoruz. PKK bugün silahı bıraktı ve inşallah eylemimiz sonuç verdi. Çok sevinçliyiz. İnşallah anne ve babalar evlatlarımıza kavuşuruz. Umudumuz var, inşallah evlatlarımıza kavuşuruz” diye konuştu.

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