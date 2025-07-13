Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.T. ise pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

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