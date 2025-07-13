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        Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçti, tarihi mekanlar boş kaldı

        DİYARBAKIR'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçerken, tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:07
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        Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçti, tarihi mekanlar boş kaldı
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        DİYARBAKIR’da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçerken, tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarını yaptığı Diyarbakır’da termometreler 45 derecelerin üzerini gördü. Tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kalırken, bazı vatandaşlar gölgelik alanlara yönlendi. Bazıları ise serinlemek için park ve bahçeleri tercih etti. Çocuklar ise tehlikeli ve yasak olmasına rağmen Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı’nın süs havuzunda serinledi. Bir marketin dondurma dolabının üzerinde kedilerin serinlediği anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

        ‘ANNEMİZ KLİMA AÇMAMIZA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN BURAYA GELİYORUZ’

        Tarihi Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna yüzmeye gelen Ebubekir Güzel (11), “60 derece gibi cehennem gibi hissediyoruz. Öyle bir sıcaktır ki eve gidiyoruz, annemiz klima açmamıza izin vermiyor. Ben de arkadaşlarım ile birlikte Şehitlik Mahallesi’nden buraya geldik” dedi.

        ‘GÜNDÜZLERİ HAVA SICAK OLDUĞU İÇİN KİMSE GELMİYOR’

        Bir kafede çalışan Hüseyin Akıcı (20) ise “Sıcak hava nedeniyle müşteriler gündüzleri fazla gelmez. Akşam 19.00-19.30’da, hava serinledikten sonra ve canlı müziğimiz de başlayınca müşteriler gelmeye başlıyor. Bizim sektörde insanlar yazları ağırlıklı olarak akşam çalışıyor. Gündüzleri havalar çok sıcaktır, insanlar dışarıya çıkamıyorlar. Çıktıklarında da mekanlarda fazla oturmuyorlar. Böyle sıcak ve açık yerlerde oturmuyorlar" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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