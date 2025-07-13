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        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer aranıyor

        DİYARBAKIR'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan Ömer A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:08 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:10
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        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer aranıyor
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        DİYARBAKIR’da serinlemek için girdikleri Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2’si kurtarıldı, akıntıya kapılan Ömer A. (16) ise aranıyor.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için mahalledeki Dicle Nehri’ne giren Ömer A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ömer A.’yı arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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