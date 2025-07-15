Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi’nde medyana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Y.Ö., Z.Ö., G.A., İ.A. ile P.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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