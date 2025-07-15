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        Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:48
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        Diyarbakır'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi’nde medyana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Y.Ö., Z.Ö., G.A., İ.A. ile P.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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