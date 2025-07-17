Kız kardeşini döverek öldüren 16 yaşındaki ağabeyi, tutuklandı

Olay, 9 Temmuz’da 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Z.A., kardeşi Rojda A.’yı markete göndermek istedi. Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda’ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rojda’nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.

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