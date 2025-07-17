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        Kız kardeşini döverek öldüren 16 yaşındaki ağabeyi, tutuklandı

        DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde kız kardeşi Rojda A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:15
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        Kız kardeşini döverek öldüren 16 yaşındaki ağabeyi, tutuklandı
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        DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde kız kardeşi Rojda A.'yı (14) döverek öldüren ağabeyi Z.A. (16), tutuklandı.

        Olay, 9 Temmuz’da 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Z.A., kardeşi Rojda A.’yı markete göndermek istedi. Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda’ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rojda’nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.

        Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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