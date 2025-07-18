Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü sitenin yöneticisi: Cemil Koç'u pencerede görmüşler

İSTANBUL’da yol kenarında valizde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç’un (38), 2 yıl önce birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın (29) 8’inci kattan düşüp yaşamını yitirdiği sitenin yöneticisi Naif Polat, olay gününü anlattı. Polat, “Olayı karşıdaki siteden görmüşler. Kız pencereye çıkmış. Kimisi diyor ki erkek kadını itmiş, kimisi de diyor ki kız kendini atmaya çalışırken, erkek onu kurtarmaya çalışıyor. Onu Allah bilir. Erkek, olaydan yarım saatten fazla süre sonra geldi, feryat etti” dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Cemil Koç’un Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

‘OLAY SIRASINDA LAVABODAYDIM’ DEDİ Şüpheli Cemil Koç iddianamedeki ifadesinde, olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova’yı göremediğini, aşağı inerek kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede Adli Tıp Kurumu’nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ejegul Ovezova ve şüpheli Cemil Koç’tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı. Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Koç’un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi. ‘KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ İddianamede, evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç’un ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

‘OLAYDAN YARIM SAAT SONRA GELDİ’ Ejegül Ovezova’nın düştüğü sitenin yöneticisi Naif Polat olay gününü anlatarak, “2 sene evvel biz balkonda yatıyorduk. Geceydi. Bir baktık ses geldi, halı düştüğünü sandık. Sonra güvenlikçi bağırdı, birinin binadan düştüğünü söyledi. Gittiğimde güvenlikçi yanındaydı, başka kimse yoktu. Sonra kapıcı geldi. Yarım saat sonra bir baktım birisi, geldi kendi üzerine attı. ‘Eje Eje’ diye bağırdı. Ben ona kızdım, ‘Eje ölmüş, kafası dağılmış’ dedim. Kafası kaldırıma değmişti. Telefon de elindeydi, komple gitmişti. Polisleri aradık. Polis ve savcı geldi. O gece zaten sabaha kadar yatamadık. Onu yakalayıp götürdüler. Bir hafta sonra da evi taşıyıp götürdüler” diye konuştu. ‘ÖLDÜĞÜ YERDE FATİHA OKUMUŞ’ Cemil Koç’un, yaklaşık 2 ay önce Ejegül’ün hayatını kaybettiği yere gelip dua ettiğini belirten Polat, “Gelmiş o düştüğü yere orada Fatiha okumuş. Diz çökmüş Fatiha okumuş. Güvenlikçi sormuş ‘Hayırdır’ diye, ‘Burada bir kız benim evimde düşmüştü. Ona Fatiha okumaya gelmiştim’ demiş. Siteye gelmesiyle taşınması 1 ay olmadı. 10-11 gün kalmıştı evde, kiracıydı. Başka kişinin gelip gelmediğini görmedim. Gördüğüm kadarıyla o tekti. Kapıcı ona taşınırken yardım etmiş. Kimseyle muhabbeti yoktu, yeni gelmişti kimse onu tanımıyordu” ifadelerini kullandı.