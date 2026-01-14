Habertürk
        Diyarbakır'da öğrenciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Diyarbakır'da öğrenciler okullarında düzenlenen, "Gazeteciler Günü Sergisi ve Buluşması" programında kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Giriş: 14.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:58
        Diyarbakır'da öğrenciler okullarında düzenlenen, "Gazeteciler Günü Sergisi ve Buluşması" programında kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Bahçeşehir Kolejinin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla okulda program düzenlendi.

        Öğrenciler, burada basın tarihi ve güzel sanatlar alanında hazırladıkları resim ve çalışmaları gazetecilere anlattı.

        Programın açılışında konuşan okulun kurucusu Zeki Esen, sergide yer alan eserlerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

        Eğitim programları kapsamında öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra onlara meslekleri de tanıtmayı önemsediklerini dile getiren Esen, çocukları farklı mesleklerin mensupları ile bir araya getirdiklerini söyledi.

        Sergiyle hem sanat hem de gazetecilik tarihini ön plana çıkartmaya çalıştıklarını anlatan Esen, programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan da gazetecilik mesleği ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tarihsel süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Bozarslan, "Gazetecilik maddi hazla ölçülemeyecek bir meslek kolu. Çalıştığımız şartlar, karşılaştığımız koşullar, şahit olduğumuz olaylar o kadar etkileyici ve zor ki bu mesleği sevmeyen birinin yapması mümkün değil." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Esen, programın sonunda katılımcılara teşekkür plaketi verdi.



