        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:15
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.


        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'un ölümüne ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç'nin (35) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

