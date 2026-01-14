Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'un ölümüne ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç'nin (35) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

