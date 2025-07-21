Ehliyetsiz sürücünün çarptığı cam yüklü TIR alev alev yandı
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı cam yüklü TIR, alev alıp yandı.
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı cam yüklü TIR, alev alıp yandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, TIR ve taşıdığı camlar kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi Karaköprü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki hafif ticari araç, seyir halindeki cam yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından TIR’dan dumanlar yükseldi. Sürücü durumu fark edip araçtan çıktıktan kısa süre sonra TIR alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR ve taşıdığı camlar ise tamamen yandı. Ehliyetsiz sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.