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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:10
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in 21 aydır Gazze'de insanlık haysiyetini ayaklar altına aldığını söyledi.

        Tekdemir, "Bir millet, dünyanın gözleri önünde yıkım, talan, açlık, kıtlık ve tüm insani ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak ölüme terk edilmektedir. İslam ülkelerinin sessizliğinden istifade eden işgal rejimi, Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasını enkaza çevirmiştir. 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 binden fazla kardeşimiz şehit olmuş, 150 bine yakını ise yaralanmıştır. 20 binden fazla kardeşimiz enkaz altında olup henüz naaşlarına ulaşılamamıştır. Şehit ve yaralıların yüzde 70'ten fazlası bebek, çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Her gün en az 27 çocuk katledilmektedir. Gazze, bir çocuk mezarlığına dönüşmüştür." diye konuştu.

        Tekdemir, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir halk, açlık, kıtlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir. İşgal rejimi, Gazze'de açlığı silah olarak kullanmaktadır. Yaptığı bunca zulümden sonra sözde insancıl görünmek için kurulan yardım noktaları, birer katliam noktasına dönüşmüştür. Yardım noktalarında yapılan sistematik saldırılarda şehit sayısı 900'ü, yaralı sayısı ise 6 bini geçmiştir. Bu çocuklar sadece Gazze'nin değil, tüm ümmetin çocuklarıdır. Bu çocukların katledilmesine sessiz kalan ümmet büyük bir mesuliyet altındadır. Gazze'de yaklaşık 2 milyondan fazla kardeşimiz, yüksek derecede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 600 bine yakın kardeşimiz, aşırı açlıktan ölüme yol açabilecek hastalıklara yakalanmıştır. 70 binden fazla çocuk, akut yetersiz beslenme yüzünden tedaviye muhtaç hale gelmiştir. Açlık, kıtlık ve ilaçsızlıktan dolayı bir halkın yok olması, tüm insanlık aleminin yok olması anlamına gelecektir."

        Sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini vurgulayan Tekdemir, "Uluslararası kararlar neticesinde, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik kararların pratikte yerine getirilmesi için siyonist şer ittifakına karşı baskı yapılmalıdır. Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünleri boykot etmeye devam ediniz. Boykotun en büyük silah olduğunu unutmayalım. Bir dönem değil, ömür boyu boykot bilinciyle hareket edilmelidir." ifadelerini kullandı.

        Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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