Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "perinatoloji" uzmanı sayısı ikiye çıkarıldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan atamayla bir perinatoloji (yüksek riskli gebelikler) uzmanı daha hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anne ve bebek sağlığını ilgilendiren en kritik alanlardan biri olan perinatoloji hizmetlerinin güçlendirilmesi için yapılan atamayla hastanedeki uzman sayısının ikiye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Handem, perinatolojinin anne ve bebek sağlığını tehdit eden durumların erken tanı ve tedavisinde kritik rol üstlendiğini belirtti.

Perinatolojinin gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek riskli durumların izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının yan dalı olduğunu bildiren Handem, "Bu alanda uzman olabilmek için kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamlamış hekimlerin ek yan dal eğitimi alması gerekir. Sağlıklı gebeliklerin takibi kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yürütülürken, yüksek riskli gebeliklerin takibi ise perinatoloji uzmanı tarafından yapılır." ifadelerini kullandı.