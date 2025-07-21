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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "perinatoloji" uzmanı sayısı ikiye çıkarıldı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan atamayla bir perinatoloji (yüksek riskli gebelikler) uzmanı daha hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:58
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "perinatoloji" uzmanı sayısı ikiye çıkarıldı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan atamayla bir perinatoloji (yüksek riskli gebelikler) uzmanı daha hizmet verecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anne ve bebek sağlığını ilgilendiren en kritik alanlardan biri olan perinatoloji hizmetlerinin güçlendirilmesi için yapılan atamayla hastanedeki uzman sayısının ikiye çıkarıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Handem, perinatolojinin anne ve bebek sağlığını tehdit eden durumların erken tanı ve tedavisinde kritik rol üstlendiğini belirtti.

        Perinatolojinin gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek riskli durumların izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının yan dalı olduğunu bildiren Handem, "Bu alanda uzman olabilmek için kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamlamış hekimlerin ek yan dal eğitimi alması gerekir. Sağlıklı gebeliklerin takibi kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yürütülürken, yüksek riskli gebeliklerin takibi ise perinatoloji uzmanı tarafından yapılır." ifadelerini kullandı.

        Doç. Dr. Handem, perinatoloji uzmanının takibini gerektiren başlıca durumları şöyle sıraladı:

        "Anne adaylarında hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar olması, gebelik sırasında gelişen yüksek tansiyon (preeklampsi) ve gebeliğe bağlı diyabet, plasenta yerleşim ve yapışma problemleri, ikiz veya çoğul gebelikler, bebekte büyüme ve gelişme geriliği, amniyon sıvısında düzensizlikler (fazlalık ya da azlık), genetik hastalıklar ve fetal yapısal anomaliler. Bu tür riskli durumlarda erken tanı ve uzman takibi, hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumada hayati rol oynar."

        Açıklamada, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin uzman kadro ve gelişmiş teknik altyapısı ile bölgedeki kadın ve çocuk sağlığı hizmetlerini daha da ileriye taşımayı hedeflediği vurgulandı.

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