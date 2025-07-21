71 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, 20 yıl sonra yakalandı
DİYARBAKIR'ınErgani ilçesinde 2005'ten bu yana aranan ve hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.
DİYARBAKIR'ınErgani ilçesinde 2005'ten bu yana aranan ve hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., 20 yıl sonra yakalandı.
Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde nitelikli suçlardan aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. 'Kasten öldürme, basit yaralama, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma' suçlarından, 7 ayrı dosyadan toplam 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., ilçe kırsalında, saklandığı ağaçlık alanda operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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