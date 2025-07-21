71 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, 20 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR'ınErgani ilçesinde 2005'ten bu yana aranan ve hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., 20 yıl sonra yakalandı.

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