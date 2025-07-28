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        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 1'i ağır, 3 itfaiye eri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:56
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        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 1'i ağır, 3 itfaiye eri yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan örtü yangınına giden F.K. (45) yönetimindeki 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü F.K. ile araçta bulunan H.K. ve H.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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