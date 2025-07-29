Diyarbakır'da örtü yangınları söndürüldü

Lice ilçesine bağlı kırsal Türeli ile Uçarlı mahallelerinde, dün akşam saatlerinde örtü yangınları çıktı. 2 farklı noktaya itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlar sabah saatlerinde söndürülürken, inceleme başlatıldı.

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