        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 31 hak sahibi, 30 yıl önce açtıkları davayı kazanıp arazilerindeki yolun kaldırılmasını talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:10
        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde, 31 hak sahibi, 30 yıl önce açtıkları davayı kazanıp arazilerindeki yolun kaldırılmasını talep etti. Belediye tarafından çözüm üretilmediğini öne süren hak sahipleri, yolu taşlarla kapattı.

        Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi'nde 31 hak sahibi, 30 yıl önce açtıkları davayı kazandı. Mahkeme kararına göre 5,5 dönümlük arazilerinden geçen yolun kaldırılmasını isteyen hak sahipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. İddialarına göre; belediye yetkilileri, hak sahiplerine yolun kaldırılacağı yönünde bilgi verdi. Ancak süreç ilerlemeyince hak sahipleri caddeyi taşlarla ulaşıma kapattı. Polis ekiplerinin çabasıyla taraflar, eylemlerini sonlandırdı ve yeniden görüşmek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildi. Yol ise taşların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        ‘TAPULU ARAZİMİZ, SON ÇARE YOLU KAPATMAK OLDU’

        Hak sahiplerinden Saime Tungaç (60), sorunları çözülmediği için yolu kapattıklarını ifade ederek, "Bu arsa ve şu an cadde olan yer bizimdir. Yol olarak kullanıyorlar, biz de kapattık. Dava açtık ve kazandık. Belediyeye gittik. Bize 3 gün sonra alternatif yolu açacaklarını söylediler ancak açmadılar. Bizi herkes bir yerlere yönlendirdi. Ben hastayım. Burada beyin kanaması geçirsem sorumlusu kim olacak? Yukarıda Allah, aşağıda devlet var. Burası tapulu arazimizdir. 2 yıldır müteahhide vermişiz. Zavallı, bir şey yapamıyor. Ben kiracıyım ve depremzedeyim. 6 çocuğum var ve hiçbiri çalışmıyor. Allah rızası için bize yardımcı olacak kimse yok mu? En son çare yolu kapatmak oldu. 30 yıldır mahkemeye gidip geliyorduk. Burada cuma günleri semt pazarı da kuruluyor” dedi.

        BELEDİYE: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Belediye yetkilileri, bölgede kamulaştırılan yapıların kısa süre önce yıkıldığını belirterek, polis merkezi duvarının yeni yol güzergahı içinde kalması nedeniyle gerekli yazışmaların yapıldığını ve hak sahiplerinin mağdur olmaması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

