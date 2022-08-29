Diyarbakır Valisi Su'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ali İhsan Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan büyük zaferin 100. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Dünya tarihine altın harflerle yazılan bu şanlı zaferle yüce milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Yüce milletimiz, her türlü imkansızlığa ve yokluğa rağmen kazandığı bu zaferle üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanımızı sonsuza dek bir kez daha vatanımız olarak tescil etmiştir. Bugün de bize ilham veren kutlu zaferin verdiği ruhla vatanımız ve milletimiz için aynı inanç ve iradeyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını şükranla yad ediyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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