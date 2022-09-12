Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Küçükali, mesajında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılış heyecanının yaşandığını bildirdi.



Diyarbakır'da 2 bin 245 okulda, 18 bin 589 derslikte, 470 bin 99 öğrencinin 26 bin 177 öğretmen ile eğitim öğretime başlayacağını ifade eden Küçükali, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da eğitim öğretim başarısının en üst seviyeye çıkarılması için tüm kurumlar olarak koordineli bir şekilde çalışarak, bizlere emanet edilen evlatlarımızın, başarılı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesini sağlamalıyız. Tüm eğitim camiamızın ve sevgili öğrencilerimizin 'İlköğretim Haftası'nı kutlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Kutsal öğretmenlik mesleğini ifa ederken şehadete eren öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi öğretmenlerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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