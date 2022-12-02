Kadın derneğinden Diyarbakır annelerine ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Seçilmiş Kadınlar Derneği (SEKADER) Başkanı Cavide Karakülah ve dernek üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1187'nci gününde sürüyor.

SEKADER Başkanı Karakülah, beraberinde farklı illerden gelen çok sayıda dernek üyesi kadınla, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Annelerin evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattığı bazı kadınlar, gözyaşı döktü.

Başkan Karakülah, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinden annelerin çığlığına ortak olmaya geldiklerini ifade eden Karakülah, "Annelerimizin sesine ses olmaya geldik. Burada bir evladımız kalana kadar bizler bu direnişte anneler olarak bulunacağız" dedi.

Annelerin adına konuşan Ayşegül Biçer, yaptıkları eyleme her zaman önemli destekler aldıklarını belirterek, bugün kadınların yaptığı ziyaretin daha farklı olduğunu söyledi.

Biçer, "Kadın kadının, anne annenin derdini anlar. 81 ilden bize desteğe gelen tüm kadın ve annelerimize teşekkür ediyoruz. Hepimiz birlikte güçlüyüz, beraber PKK'yı bitireceğiz. Biz, kadınlar olarak PKK'yı bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Anneler, ziyaretçilerle birlikte HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Ziyarette AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman da yer aldı.













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