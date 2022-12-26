"Sosyal Taksi" 2 yılda 1100 ihtiyaç sahibine hizmet verdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince hizmete sunulan çevre dostu "Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sunuyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş ve üzeri dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kapsamında 4 elektrikli taksi ücretsiz olarak 2 yıldır hizmet sunuyor.



"Sosyal Taksi" bugüne kadar Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 1100 vatandaşı kamu kurum ve kuruluşlarına, hastanelere, belediyelerin sosyal tesislerine ücretsiz taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ikamet eden tüm vatandaşlar için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.



Bu projelerden birinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlattıkları Yaşlı Destek Programı kapsamındaki YADES Projesi olduğunu kaydeden Beşikci, "4 elektrikli çevre dostu Sosyal Taksi ile vatandaşlarımızı ihtiyaçları dahilinde evlerinden alarak istedikleri kamu kurumlarına ulaştırıyor, sonrasında tekrar evlerine geri bırakıyoruz. Sosyal Taksi'de tarife sıcak bir gülümseme ile açılıyor, hayır duaları ile çalışıyor. Yine bu projemiz kapsamında hemşehrilerimize evde ücretsiz sağlık hizmeti, hasta bakımı, kuaför ve berber hizmeti de sunuyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar 1100 vatandaşımıza hizmet verdik." ifadelerini kullandı.





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