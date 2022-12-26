Diyarbakır'da askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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