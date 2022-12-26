Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda şüphelilerden 10'u tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen "Saklambaç Operasyonu" kapsamında, internette "arkadaşlık sitesi" kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İnternette sahte arkadaşlık siteleri kuranların deşifre edilmesi ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayetler üzerine 2 aylık teknik takibin sonucunda dün Diyarbakır ile İstanbul'daki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 harddisk ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.