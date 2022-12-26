Yenişehir Belediyesinden yılbaşı denetimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı, kuruyemiş, şekerleme, pasta imalatı ve satışı yapan işletmeleri yılbaşı öncesi denetledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Bedih Ay, ilçe genelinde denetim yapıldığını belirtti.
Yılbaşı öncesi denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:
"Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla yılbaşı öncesi ilçemizde denetimlerimizi arttırdık. Tatlı, kuruyemiş, şekerleme, pasta imalat ve satışını yapan gıda işletmelerimiz ile marketlerde gramaj, fahiş fiyat, hijyen, son kullanma tarihi, stokçuluk ve raf ile kasadaki fiyat farklarına yönelik olarak denetimler sürüyor. İnsan sağlığını hiçe sayan işletmelerimize gerekli müeyyideleri uyguladık."