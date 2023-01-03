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Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

AA

Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 15 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi için anma programı düzenlendi.

Tören, Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda, dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde gerçekleştirildi.

Şehit aileleri ve saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve şiir okundu.

Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, törende, dünyada tek varlığı evladını kaybettiği yerde, 5 öğrenci ve kızını dershaneden almaya gelen babanın da yaşamını yitirdiğini söyledi.

Burada sadece evladını anmaya gelmediğini ifade eden Eronat, "Benim bir davam, bir derdim, bir meselem var ve bunların hiçbirinde ben yokum. Diyarbakır, Güneydoğu, Türkiye var, sözün özü sizin evlatlarınız var. Bir şehit annesi olarak evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat alamadım. Her güne büyük ıstıraplarla uyandım. Beni ayakta tutan, bana yaşama ve mücadele gücü veren hep davam oldu." dedi.

Eronat, dershane önündeki anmanın bir sembol olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buranın dışında Diyarbakır'ın birçok noktasında, Türkiye'nin birçok ilinde patlamalar oldu. Gencecik fidanlarımızı toprağa verdik. Hangisini diğerinden ayırabiliriz ki, hepsi çok kıymetliydi, hepsi bir annenin evladıydı. Diyarbakır anne ve babaları gibi Van, Hakkari, Şırnak, İzmir ve Berlin'de terör örgütünün elinden çocuğunu kurtarmak isteyen ailelerin çok kıymetli eylemlerini alkışlıyorum. Yıllardır bölgede sözde siyaset yapanların, garip gurebanın çocuğunu kullanarak PKK'ya nasıl uşaklık yaptıklarına hep beraber şahitlik ettik. Diyarbakır'a ne kattılar, bu şehirde hangi eserleri var? Söyleyeyim, kan ve gözyaşı."

Emperyalist güçlerin emrindeki terör örgütüne, destekçilerine Diyarbakır olarak karşı durmaları gerektiğini anlatan Eronat, uzun yıllar bunun mücadelesini verdiğini belirtti.

Eronat, "Şehrimize sahip çıkalım. Hep istedim, hayal ettim ki Diyarbakır'a güzellikler katmakta yarışalım, bir ve birlik olalım. Teröre hep beraber karşı duralım. Bugün Diyarbakır'da huzur ve güven ortamına kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Vali Ali İhsan Su da tüm şehitlere rahmet dileyerek, şehit ile gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Terör örgütünün geçmişten bugüne öğrenci, öğretmen, asker, polis, sivil vatandaşları, çocukları, bebekleri katlettiğini aktaran Su, terör örgütünün vicdanı, dini, imanının olmadığını ve kalleşçe hareket ettiğini belirtti.

Terörle mücadelede elde edilen başarıya değinen Su, şöyle konuştu:

"Şu anda bütün milletimizin desteğiyle, güvenlik kuvvetlerimizin cansiparane gayretleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade buyurduğu gibi inlerine girdik. Allah'ın izni ve inayetiyle terör örgütünün belini kırdık, inşallah hepsini yok edip bitireceğiz. Allah'ın izni, devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle bunu hep birlikte başaracağız. Milletimizin desteği ve güvenlik kuvvetlerimizin gayretleriyle bugün geldiğimiz noktada ilimizin, ülkemizin her karışında huzur, güven ve rahatlık var."

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.




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