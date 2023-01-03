Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 körüklü otobüsü törenle hizmete aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 körüklü otobüsü törenle hizmete aldı

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 körüklü otobüsü törenle hizmete aldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım hizmetinin vatandaşlara sunulması amacıyla alımı yapılan 11 körüklü otobüs düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs Dolum Tesisi'nde yapılan törende, yeni aldıkları otobüsleri hizmete sokmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin yanında onların hayatlarını kolaylaştıracak, refah seviyesini artıracak her türlü tedbiri almaya, gerekli yatırımları yapmaya devam ettiklerini aktaran Su, ilin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi için her sektörde bu gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Su, il genelinde ulaşım sektöründe çok önemli hizmetlere imza attıklarını, geçen yıl ulaşım sektöründe 1800 kilometre asfalt yol yaptıklarını, bunun 116 kilometresinin sıcak asfalt, diğerleri de sathi kaplama asfalt olduğunu, stabilize yol ve kilit parke çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Toplu taşıma alanında yaptıkları çalışmalara değinen Su, şöyle konuştu:

"Bugün 11 yeni otobüsümüzü hizmete alıyoruz. Bu otobüslerimiz 117 ayakta, 36 oturan olmak üzere 153 yolcuyu taşıyabiliyor. Bir seferde bu otobüslerimizle 1683 vatandaşımızı taşımış olacağız. Yeni otobüslerimiz son derece konforlu. Araçlarda dünden itibaren abonman kart sistemine de başladık. Abonman kart sistemiyle de vatandaşlarımız, otobüslerimizden istifade edebilecek. 120 biniş, 120 lira. 189 eski toplu taşıma aracımızda bulunan eski tip sürücü kontrol panellerini yeni nesil sürücü kontrol panelleriyle değiştiriyoruz. Halihazırda 34 aracımız yeni nesil sisteme kavuşturuldu. 1 Şubat 2023'ten itibaren 2 bin 223 toplu taşıma aracımız yeni sisteme kavuşacak."

Su, açmayı planladıkları yeni güzergahlarla yolcu taşıma kapasitelerinin günlük 180 bine ulaşacağını aktardı.

"Hedefimiz, hep daha iyisini yapmak, vatandaşlarımızı daha iyi, güzel, konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak. Bu amaçla bugün bu otobüslerimiz geldi. Yeni 10 otobüsümüz daha gelecek. İlimizde ulaşımla ilgili vatandaşlarımızın karşılaşabileceği sorunların hepsine çözüm noktasında hızla hareket ediyoruz. Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Önemli olan vatandaşımızın mutluluğu, huzuru, refahı, güveni, sağlığı, afiyeti." ifadelerini kullanan Su, bunun için bütün kurumlarla çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Su, daha sonra yeni otobüslerde incelemelerde bulundu, özellikleri hakkında bilgi aldığı otobüslerden birinin şoför koltuğuna oturdu.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu ve kamu kurum müdürleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 350 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır Cezaevi'nin tanıkları müze sürecine müdahil olmak istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Cezaevi'nin tanıkları müze sürecine ...
(Görüntülü) DERSHANE ÖNÜNDEKİ BOMBALI SALDIRIDA ÖLENLER ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DERSHANE ÖNÜNDEKİ BOMBALI SALDIRIDA ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ...
Dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı
YEREL HABERLER Dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı
Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında ...
(Görüntülü) SİGARA PARASIYLA KİTAP ALDI; EVİ 5 BİN KİTAPLI KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİGARA PARASIYLA KİTAP ALDI; EVİ 5 BİN ...
Sigara parasıyla kitap aldı; evi 5 bin kitaplı kütüphaneye dönüştü
YEREL HABERLER Sigara parasıyla kitap aldı; evi 5 bin kitaplı ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA &#039;POLİS ŞİDDETİ&#039; İDDİASINA VALİLİKTEN SORUŞTURMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA 'POLİS ...
Diyarbakır Valiliğinden gözaltı işlemi sırasında orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliğinden gözaltı işlemi sırasında ...
Diyarbakır'da 'polis şiddeti' iddiasına Valilikten soruşturma
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'polis şiddeti' iddiasına Valilikten ...
Diyarbakır'da 'polis şiddeti' iddiasına Valilikten soruşturma
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'polis şiddeti' iddiasına Valilikten ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - EVİNE GİRERKEN MOTOSİKLETTEN AÇILAN ATEŞLE YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - EVİNE GİRERKEN ...
Diyarbakır'da bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kişi silahla yaralandı
Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
Diyarbakır'da bariyerlere çarpan otomobil yan yattı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bariyerlere çarpan otomobil yan yattı, ...
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi personeline yönelik yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi personeline yönelik ...
Diyarbakır'da yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ...
Diyarbakır'da Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi yapımı ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA FIRÇALI, SOPALI KAVGA KAMERADA 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA FIRÇALI, SOPALI KAVGA ...
Diyarbakır'da fırçalı, sopalı kavga kamerada: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fırçalı, sopalı kavga kamerada: 3 ...
Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi törenle anıldı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.