Bağlar ilçesinde bir yılda 1680 iş yeri denetlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince geçen yıl 1680 iş yerinde hijyen denetimi yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda sağlığı ekiplerince geçen yıl 1680 işyerinde hijyen denetimi yapıldı, 58 hasta belediyenin ambulansıyla taşındı, 30 vatandaşa da ortopedik yatak hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Belediye olarak vatandaşların huzurunu ve sağlığını önceleyen bir anlayışa sahip olduklarını kaydeden Beyoğlu, "Hizmet ve çözüm odaklı gayretlerimiz yeni yılda da artarak devam edecek. Daima vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını önemseyen çalışmalar yaptık. Bundan sonra da bu istikamette devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







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