Diyarbakır'da akademi liseler ve Konukevi Kız Yurdu öğrencileri sınava hazır

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) hazırlanan akademi liseler ve Konukevi Kız Yurdu öğrencileri hafta sonu yapılacak olan sınava hazır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Sur, Şehitlik Ali Gaffar Okkan, Silvan El-Cezeri, Dicle, Bismil Ahmed-i Hani, Hani Hatuniye, Çüngüş akademi liseleri ve Konukevi Kız Yurdu’nda eğitim gören 1581 öğrenci, son 2 ayda 20 seri denemeye katılarak bilgilerini pekiştirdi.

Seri deneme sınavlarına katılan öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de kesintisiz sunuldu.





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