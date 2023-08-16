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        Diyarbakır'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:07
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        Diyarbakır'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşak, sokak ve caddelerde dilenen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanlığı ve Çocuk Şube Müdürlüğü, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Merkez ilçelerde bulunan kavşaklarda, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tek başına dilenen ya da ailesi tarafından zorla dilendirilen çocuklar yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        2023 yılı içerisinde dilencilik yapan 3 bin 457 kişiye müdahale eden ekipler, 35 bin 578 liraya el koydu.

        Ekipler ayrıca 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilenen 132 kişiye 81 bin 444 lira idari para cezası kesti.

        Zabıta Daire Başkanlığı, duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Zabıta Daire Başkanlığı, dilencilerine yönelik çalışmalarına daha kapsamlı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edecek.

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