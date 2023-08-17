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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:49
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi, Taşdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikten 2 cep telefonu ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde düzenlediği operasyonla B.D. ve A.B'yi çalınan malzemelerle yakaladı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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