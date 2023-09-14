Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor altyapısındaki eksikliklerin tamamlanması için imzalanan protokol kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca imzalanan protokol çerçevesinde Kulp ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi.

Gençlerin ücretsiz yararlanacağı tesis, 5 bin metrekare arsa ve 960 metre kapalı alan üzerine inşa edildi.