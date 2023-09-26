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        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Hazro'da incelemelerde bulundu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hazro ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:14
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        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Hazro'da incelemelerde bulundu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hazro ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Doğukan Koyuncu tarafından karşılanan Çiftçi, ilçedeki yatırım ve projelerle ilgili bilgi aldı.

        Çiftçi, yapımı devam eden Şehit Şerafettin Şengören Parkı, Hazro Düğün Salonu inşaatı ve Hazro Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

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