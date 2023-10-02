Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu T.G’nin öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında babasını öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan İ.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

        İ.G, emniyetteki ifadesinde babası T.G’nin annesi ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve bu nedenle öldürdüğünü ileri sürdü.

        Evinde dün uzun namlulu silahla vurulan T.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, İ.G. babasını silahla vurduğunu söyleyerek polise teslim olmuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."

        Benzer Haberler

        Şiddet uyguladığı için babasını öldürmüş; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Şiddet uyguladığı için babasını öldürmüş; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Diyarbakır'da araçlardan hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalan...
        Diyarbakır'da araçlardan hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalan...
        Yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
        Yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
        Bismil'de 'Huzur asayiş' uygulamalarında 25 tutuklama
        Bismil'de 'Huzur asayiş' uygulamalarında 25 tutuklama
        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve...
        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve...
        "Her Şeye Rağmen" filminin galası Diyarbakır'da yapıldı
        "Her Şeye Rağmen" filminin galası Diyarbakır'da yapıldı