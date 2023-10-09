Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yollar daha güvenli hale getiriliyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yolların daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalar yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yolların daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalar yürütüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yapıyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Bismil Ambar grup mahalle yolu 1. ve 2. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 15 kilometre, Sefari-Sarı-Başarır mahalle yolları 2. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 15 kilometrelik bölümü tamamladı.

Kocaköy Zigor piknik alanı yolu 1. ve 2. kat sathi kaplamada 4 kilometre, Kokulupınar- Arkbaşı mahalle yolu 1. ve 2. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 4,2 kilometre bitirildi.

Ergani Develi-Kaymaz-Avrenç grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 9,5 kilometreyi yapan ekipler, Hazro Biçimli-Kartallı mahalle yolu 1. kat asfalt sathi kaplamada 2,4 kilometreyi tamamladı.

Silvan Kasımlı-Gökçetevek grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 17,5 kilometre, Çermik Bistan ve Korudağ mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 12 kilometre tamamlandı.