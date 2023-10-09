Meteorolojiden Diyarbakır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, Kulp ve Silvan ilçelerinde etkili olacak.

Ani su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kuvvetli yağışların 11 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.