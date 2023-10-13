Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek açıklamaları Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazında bir araya geldi.

Tekbir getiren grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Namazın ardından cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Murat Koç, "İlk günden beri siyonist işgale karşı mücadele eden Filistin halkının meşru direnişinin yanında olan biz Diyarbakırlı Müslümanlar, geçen günlerde başlayan Aksa Tufanı harekatını selamlıyor, kardeşlerimizin muzaffer olması için Rabb'imizden yardım diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Filistin için dualar edildi.

- Batman

Batman'da sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz sonrası Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulması ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi için dua edildi.

- Şırnak

Şırnak'ta da Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

- Bingöl

Bingöl'de üniversite öğrenci kulüp üyelerinden oluşan grup, Bingöl Üniversitesi önünde toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını protesto eden gruptakiler, Filistin lehine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Emin Kara, Filistin halkına ve topraklarına sistematik işgal ve katliamın devam ettiğini belirterek "Filistin halkı soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen direnişi büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildi.

- Siirt

Siirt'te İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dualar etti.

Daha sonra cami önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

HÜDA PAR Siirt Gençlik Kolları Başkanı Yakup Toprak, grup adına yaptığı açıklamada, insani yardıma muhtaç hale gelen Gazze'de elektrik, su, yiyecek kalmadığını belirtti.

Gazze'de masum çocukların, yaşlı ve kadınların öldürüldüğünü belirten Toprak, Filistinli Müslümanların işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Slogan atan grup açıklamanın ardından dağıldı.

Basın açıklamasına AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi.

- Elazığ

Elazığ'da sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde İzzet Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından Filistinlilerin kurtuluşu için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanı Mesut Turan, yaptığı açıklamada, İsrail'in yüzyıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek yaşlı, çocuk, kadın demeden masum sivil insanları katlettiğini söyledi.

İsrail'in yaptığı zulmü dünyaya haykırmak için toplandıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Günlerdir ölüm olup Gazze'nin üstüne bombalar yağdıran, küçücük bir toprak parçasında 2 milyonu aşkın insanı evsiz, yurtsuz bırakan, su ve elektrik gibi can damarlarını kesen, hiçbir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail'i, hamileri Amerika ve Avrupa'yı lanetlemek için buradayız."

Daha sonra İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık dağıldı.