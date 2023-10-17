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        "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası"nda final maçı oynanacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurumlararası "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası"nda finale çıkan takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:31
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        "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası"nda final maçı oynanacak
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurumlararası "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası"nda finale çıkan takımlar belli oldu.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca resmi kurumlarda çalışan personellerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında 26 takım başvuruda bulundu.

        Eleme usulü tek maçın ardından kazanan 13 takım 4 grupta kıyasıya mücadele etti. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar kendi aralarındaki müsabakalar sonucunda belli oldu.

        Turnuvada, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi rakiplerini yenerek final maçına çıkmaya hak kazandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Uzman Ay Yıldız ise üçüncülük ve dördüncülük için mücadele edecek.

        Kayapınar Talaytepe Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda ilk üçe giren takımlara çeşitli hediyeler takdim edilecek.

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