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        Diyarbakır'da trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi ilk yardım öğretmeni yaptı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 4'üne ilk müdahaleyi yoldan geçen ilk yardım öğretmeni yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:31
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        Diyarbakır'da trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi ilk yardım öğretmeni yaptı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 4'üne ilk müdahaleyi yoldan geçen ilk yardım öğretmeni yaptı.

        İlçenin Kalkan Mahallesi mevkisinde dün E.K. idaresindeki 21 KE 910 plakalı hafif ticari araç ile İ.K'nin kullandığı 34 HKR 822 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişinin kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.

        Kazanın meydana geldiği yolda aracıyla seyir halinde olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde görevli Fatoş Gördük Ezber, aracından inerek yaralıların yardımına koştu.

        Ezber, AA muhabirine, ailesiyle Eğil'den Diyarbakır'a giderken meydana gelen trafik kazasını gördüklerini söyledi.

        Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını, daha sonra başka vatandaşların da yardıma geldiğini anlatan Ezber, ilk etapta kazazedelerin durumunu değerlendirdiğini, yanlış bir müdahale olmaması için çevredekilere gerekli uyarıları yaptığını belirtti.

        Ezber, şunları kaydetti:

        "Bir yaralının solunumu kapanmıştı, bilinç tamamen kapalıydı. Yaralıya temel yaşam desteği vermeye başladım. Hasta geri döndü ve tekrar nefes almaya başladı. Ağzından ve burnundan gelen kan akciğerine kaçmasın diye kafasını yan çevirdim. Araçta yaralı bir genç kız vardı, çevredekiler onu çıkarmaya çalışıyorlardı, izin vermedim. Oradakilerin yardımıyla onu doğru bir pozisyonda başını ve omurgasını zedelemeyecek şekilde rentek manevrasıyla çıkardım. Kişi araçtan çıkarılırken omurga yaralanması varsa yanlış müdahale yaralının hayatı boyunca felç olmasına neden olabilir. Kazazedelerin 4'üne müdahale ettim. Kazazedelere temel yaşam desteği, suni solunum, kalp masajı, rentek manevrası desteği sundum. 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar gereken her şeyi yaptım. Gelen ekiplere her hastayla ilgili bilgi verdim."

        Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemşirelik yaptığını belirten Ezber, ilk yardım eğitmeni olmak için eğitim aldığını aktardı.

        "İlk yardım demek o kişinin olay yerinde hayatını kurtarmak demek. 1 dakikanın bile önemi var. Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Orada herkesi kontrol edebildim. Yardıma gelen insanlar her söylediğimi harfiyen yaptılar. Bu da ilk yardım eğitimi sayesinde oldu." diyen Ezber, yaralılara şifa diledi.

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