Diyarbakır'da kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağladığı kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağladığı kışlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşmaya başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kış sezonunda 1 milyon 200 bin hedefiyle açtığı sezonun ilk çiçeklerini Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'nda toprakla buluşturdu.

Bitkileri kendi imkanlarıyla üreten ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 55 bin süs lahanası çiçeğin dikimini gerçekleştirdi.

Kamışlo Bulvarı'nda, kışlık mevsimlik çiçek dikiminden önce ekipler, caddelerin refüj ve kavşaklarında altyapı çalışmalarını tamamlayarak alanları bitki dikimine uygun hale getirdi.

Ekipler, Kamışlo Bulvarı'na 55 bin süs lahanası dışında üretimi devam eden farklı renklerde menekşe kışlık mevsimlik çiçeği de dikecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kış sezonu boyunca mevsimlik çiçekleri, belirlenen program dahilinde farklı adreslerde toprakla buluşturmaya devam edecek.

Park, yeşil alan, orta refüj ve kavşaklara dikilecek 1 milyon 200 bin mevsimlik kışlık sayesinde kentin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde farklı renk ve türlerde ürettiği kışlık mevsimlik çiçekleri vatandaşların ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda da ücretsiz şekilde dağıtacak.