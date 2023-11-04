Diyarbakır'da 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı gezisine çıktı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için gezi düzenledi.

Yenişehir Belediyesince İkinci Bahar Millet Kıraathanesinin 65 yaş ve üstü 200 kişiye yönelik düzenlenen gezide, Şanlıurfa'daki Halfeti, Balıklıgöl ve Halil Ür-Rahman Medresesi ziyaret edildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin görüşlerine yer verilen açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlara gezi sözü verdiklerini ve bunu da Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beşikçi, "Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Onları bu tarz etkinliklerde bir araya getirmek bizim önceliğimiz. Daha güzel etkinliklerde inşallah tekrardan bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Kültürümüze ve geçmiş kıymetli değerlerimize sahip çıkıp onların mutluluğu için çabalıyoruz. Yaşlılarımız mutluysa biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Geziye katılan vatandaşlar da, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.