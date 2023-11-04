Diyarbakır'da "Filistin'de Çocuk Katliamına Karşı Analar Kıyamda" mitingi düzenlendi

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Filistin'de Çocuk Katliamına Karşı Analar Kıyamda" mitingi gerçekleştirildi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonunca merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen mitingde bir araya gelen kadınlar, "Soykırıma dur de", "Gazze'de kan, analarda isyan" ve "Katil İsrail" yazılı dövizler taşıdı.

Temsili olarak Gazze'de katledilen bebekleri taşıyan kadınlar, sık sık İsrail karşıtı slogan attı, "sessiz çığlık" eylemi yaptı.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, yaptığı konuşmada, Filistin'de katledilen minik yavruların, gencecik kızların, delikanlıların, kadınların, erkeklerin, yaşlıların yasını tutmak ve tarumar edilen şehirlerin, yerle bir olan insanlığın ağıdını yakmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşandığını ifade eden Aydın, şu ana kadar 3 binden fazla bebek ve çocuğun katledildiğini, okula gidecek çocuk kalmadığını belirtti.

- "Filistin halkı ölüsüne bile tek parça ulaşamıyor"

Gazze'de korkunç bir vahşet yaşandığını, Gazze'nin bombalarla harabeye çevrildiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Siyonist katiller, dünya savaşlarında görülmemiş bir canilik sergiliyor. Hastaneler, okullar, mabetler bombalanıyor. Filistin halkı ölüsüne bile tek parça ulaşamıyor. Ne cenazesini yıkamaya suyu var ne sarmaya kefeni. Aç karınlarını kurşun dolduruyor çocukların. Beşiklere mermi, kundaklara kan doldu. Ölen annelerin karınları yarılıp bedeni morarmış bebekler çıkarıldı."

Evladı paramparça olmuş Filistinli anneden, masum çocuklardan, yaşlılardan ve kadınlardan yana olduklarını dile getiren Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mazlumu zalim, zalimi mazlum gösteren bu küresel düzenbazlık karşısında Filistinli çocuklar barışa uyansın diye Aksa'nın mahzunluğu, dünyanın sessizliği sona erinceye kadar Filistinlilerin seslerini çığlığa dönüştürmek, boynumuzun borcudur. Filistin direnişine sahip çıkmak için Müslüman olmanıza gerek yok, sadece insan olmanız yeterli. 'Hiçbir şey yapamazlar.' diyen Netanyahu'ya dert olsun ki Filistin'deki zulüm bitinceye kadar meydanları doldurmaya devam edeceğiz. Mazlumlara dua, zalimlere lanet edeceğiz. Sıraladıkları yalanları tek tek yüzlerine çarpacağız. Bu zulme karşı duracağız. Açıktan işgali, vahşeti öven, soykırıma finansal destek veren firmalardan uzak duracağız. Gazze'de bombayı, Aksa'da feryadı, Kudüs'te esareti artıran, suç ortağı firmaları hep birlikte boykot edeceğiz."

Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir de hep birlikte tek ses olup Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlediklerini belirtti.

Tekdemir, "Allah, katil siyonistlere 'Gazze'ye ne yaptın?' diye sorduğunda bize de 'Gazze için ne yaptın?' diye sormayacak mı? Mesuliyet ve mensubiyetini unutmuş ümmete uyanış nasip et Allah'ım." ifadelerini kullandı.