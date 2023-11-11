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        Besiciler dönüş yolculuğunu erteleyince kuzular yaylada doğdu

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan besiciler sonbahar yağışları ve sağlanan imkanlarla yayla mesaisini iki ay uzatınca kuzular yaylada dünyaya gözlerini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:27
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        Besiciler dönüş yolculuğunu erteleyince kuzular yaylada doğdu
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan besiciler sonbahar yağışları ve sağlanan imkanlarla yayla mesaisini iki ay uzatınca kuzular yaylada dünyaya gözlerini açtı.

        1957 rakımlı Karacadağ eteklerindeki yaylalara kurdukları çadırlarda kalan besiciler, bir yandan hayvanlarını otlatırken diğer yandan da elde ettikleri sütle hazırladıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak geçimlerini sağlıyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, kurak geçen aylarda hayvanların su ihtiyacının karşılaması için mera ve yaylalara tankerlerle günde 200 ton su taşındı.

        Su ihtiyaçları karşılanan, sonbahar yağışlarıyla da otların yeşilliğini koruduğu yaylada iki ay daha kalmaya karar veren besiciler kışlaklara dönüş yolculuğunu erteledi.

        Besicilerin mesaisi uzayınca kuzu doğumları da yaylada gerçekleşti.

        - "Karacadağ'da ne kadar kalsak bizim için o kadar kar"

        Yaylada 50 yılı aşkın süredir besicilik yapan 71 yaşındaki Kamil Yavuzer, AA muhabirine, 400 küçükbaş hayvanı olduğunu ve sürüyle birlikte beşinci ayda çıktıkları yaylada her yıl sonbahara kadar kaldıklarını söyledi.

        Yavuzer, son 2-3 yıldır kuraklığı yoğun şekilde yaşadıklarını ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bizi susuz bırakmadı. Aralık ayına kadar buradayız. Yayladan gidince masraflarımız olacak. Yağmur yağdığı için buralar yeşerdi. Kuzular da bu sene erken doğmaya başladı. Burası hayvanlar için çok güzel." dedi.

        Lütfi Yavuzer de yıllardır Karacadağ'a yaylaya geldiğini ve yaklaşık 500 küçükbaş hayvanını burada otlattığını belirterek, şunları söyledi:

        "Her sene eylül ayına kadar kalıyorduk. Bu sene yağmur yağdı, otlar yeşerdi. Bu bizim için de sürpriz oldu. Aralık ayının başına kadar burada kalacağız. Su sıkıntımız vardı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı su gönderdi. Siverek Belediyesi de tankerle su gönderdi. Kuzularımız da erken doğmaya başladı. Şu ana kadar 30-40 kuzumuz doğdu."

        Karacadağ'ın bu sene bereketli geçtiğini anlatan Yavuzer, kışlaklara geç dönmenin kendileri için daha karlı olduğunu belirtti.

        Recep Tekin de bu yıl yağışın erken düştüğünü anlatarak, "Otlar da güzel çıktı. 150 koyunum var. Şu ana kadar 12 kuzu doğdu. Karacadağ'da ne kadar kalsak bizim için o kadar kar. Çünkü hayvanlar ahırda olunca yem veriyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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