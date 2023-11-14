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        Diyarbakır'da "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:14
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        Diyarbakır'da "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı
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        Diyarbakır'da düzenlenen "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" kapılarını açtı.

        Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve KOSGEB'in desteğiyle ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ ile Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ işbirliğinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuara 57 ilden 168 firma katıldı.

        Erzurum'un onur konuğu olduğu fuarda, Erzurum yöresine ait halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenledikleri fuarı 257 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

        Fuarın kentte çok önemli bir hava yarattığını belirten Kaya, şöyle dedi:

        "Fuar, söyleşiden yarışmaya kadar birçok etkinlik barındırıyor. Burası yöresel ürünlerin markalaşması, coğrafi ürünlerin tanınması, yerli ve yabancı pazarlara çıkarak yeni bayilik girişimleri gibi çalışmaları içinde barındırıyor. Diyarbakır olarak çevre illerimiz Mardin, Şanlıurfa, Batman gibi illerle bu tür çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ortak ve bölgesel fuarlar düzenleyeceğiz."

        Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum'u marka yapma yolunda yürüttükleri çalışmalarla kısa sürede coğrafi işaretli ürün sayısını 54'e yükselterek Türkiye'de üçüncü sıraya yerleştiklerini dile getirdi.

        Oral, "Coğrafi ürün sayısıyla ülkemizde önemli bir yere sahip olan Güneydoğu Anadolu mutfağının en lezzetli ürünlerini himayesinde bulunduran Diyarbakır'ın, yerli ve uluslararası arenada Türk kültürünü bir adım ileriye taşımak için gösterdiği bu gayretin tüm kesimlere örnek teşkil edeceğine inancım tamdır." diye konuştu.

        ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de fuarın istikrarlı şekilde büyüdüğünü söyledi. Alagöz, "Fuarımız her yıl niceliğini artırırken niteliğinin de her geçen yıl arttığına şahitlik ediyoruz. İlk yola çıktığımızda Diyarbakır'ın il sınırı içini kapsar halde olan fuarımız bugün Türkiye'nin dört bir tarafından ürünleri ve lezzetleri pazarla buluşturuyor." ifadesini kullandı.

        Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesildi, katılımcılar stantları gezdi.

        Açılışa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bölge illerden oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, fuar alanı girişinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince açılan stantta vatandaşlar yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

        Fuar, 19 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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